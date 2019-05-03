الاتحاد يستعد للريان بعد خسارة الكأس

طلال الغامدي(صدى):

طالب التشيلي لويس سييرا، مدرب الفريق الأول بنادي الاتحاد، لاعبي فريقه بنسيان الخسارة أمام التعاون في النهائي.

كما طالبهم بالتركيز على مواجهة الفريق الآسيوية المقبلة أمام الريان القطري يوم الثلاثاء، واستأنف الفريق، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمواجهة الريان القطري في قطر الثلاثاء المقبل؛ لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

ووجه سييرا اللاعبين الذين شاركوا في المباراة النهائية بتأدية تدريبات استرجاعية في الصالة المغلقة، فيما أجرى باقي اللاعبين الذي لم يشاركوا في المباراة تدريباتهم الاعتيادية.

وكان الفريق الاتحادي قد خسر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون 1-2 يوم الخميس على ملعب الملك فهد في الرياض.