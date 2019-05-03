حريق يلتهم حارة اليهود العريقة

القاهرة(صدى):

تعرَّضت حارة اليهود العريقة في القاهرة، إلى حريق أحد المحال التجارية، ومن ثم امتد الحريق إلى عدد من العقارات الخلفية والمجاورة.

وأصيب عدد من المواطنين وأفراد الأمن المركزي بحالات اختناق شديدة، فيما يحاول رجال الحماية المدنية السيطرة عليه قبل امتداده لعقارات أخرى.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء وخزانات مياه إضافية لموقع الحريق، فيما كشفت التحريات الأولية عن حدوث ماس كهربائي وراء نشوب الحريق.

ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم مع أصحاب المحال للتوصل لحقيقة اندلاع الحريق للوقوف على أسبابه.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى أحد المحال التجارية بمنطقة حارة اليهود، وعلى الفور تم الدفع بـ 15 سيارة اطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل امتداده للمحلات الأخرى ، وتبين أن النيران امتدت لتلتهم محلين آخرين داخل ذات العقار محل البلاغ ولا توجد خسائر فى الارواح.