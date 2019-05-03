ميسي يعلق على قرار تشافي بالاعتزال: نحن نفتقدك منذ اليوم الأول

ماجد محمد(صدى):

تمنى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأفضل لزميله السابق في برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز.

وجاء ذلك بعدما أعلن تشافي أنه سيعتزل اللعب في نهاية الموسم، لكنه لن يترك كرة القدم بل سينتقل إلى التدريب، وقال ميسي في حسابه على إنستجرام: “ كان من دواعي سروري أن أتشارك معك غرفة الملابس ” ، مضيفاً: ” نحن نفتقدك منذ اليوم الأول الذي قررت فيه المغادرة، من أجل كل ما قدمته لنا في الملعب وخارجه ” .

وقال تشافي (39 عاماً) أمس الخميس: “ أشعر بالسرور والفخر لبلوغي سن التاسعة والثلاثين وأنا لا أزال قادراً على العطاء على أرض الملعب ” .

وينهي بطل كأس أوروبا 2008 و 2012 ومونديال 2010 مسيرته كلاعب بأفضل طريقة.