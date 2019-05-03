طرق طبيعية لعلاج مشكلة الشعر الزائد بالوجه

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في التجميل عن بعض حيل محلية الصنع الفائقة للحصول على بشرة نظيفة تماما وخالية من الشعر الزائد في منطقة الوجه :

عصير العسل والليمون:

عصير العسل والليمون حزمة مثالية وسهلة الاستخدام للتخلص من الشعرانية أو نمو شعر الوجه غير المرغوب فيه.

يوفر العسل المستخدم في هذه العبوة تأثيرًا مرطبًا جيدًا لشعرك على الوجه ، جنبًا إلى جنب مع عصير الليمون الذي يعمل كمقشر رائع ينظف عميقًا يغذي شكل بشرتك بداخله.

ومع ذلك، فإن حزمة الوجه المندمجة هذه غنية بخصائص لا تحصى مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تقدم فوائد لا تصدق لبشرتك.

المكونات وطريقة الاستخدام: العسل: 3-4 ملاعق صغيرة ، عصير الليمون: 4-5 قطرات

لاستخدام حزمة الوجه هذه على النحو الأمثل للقضاء على الشعر غير المرغوب فيه من وجهك، ما عليك سوى الجمع بين هذين المكونين جيدًا في شكل معجون سميك ومتسق، ثم ، ضع هذه العبوة على وجهك النظيف واتركها لمدة نصف ساعة تقريبًا، بعد ذلك امسح هذه العبوة بقطعة قماش قطنية منقوعة بماء Luke دافئ، لتحقيق الفوائد المثالية حاول استخدام حزمة الوجه هذه ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

سحوق الكركم وزيت جوز الهند: واحد من أكثر الحلول المفضلة والبساطة التي يمكن للمرء اتباعها للتخلص من الشعرانية أو شعر الوجه غير المرغوب فيه أثناء الجلوس في راحة منزله. إلى جانب ذلك، فإن تطبيقه يباركك ببشرة ناعمة خالية من العيوب بطريقة جديرة بالثناء.

المكونات وطريقة الاستخدام:

مسحوق الكركم: 1 ملعقة صغيرة

زيت جوز الهند: 2-3 ملاعق صغيرة

لإعداد قناع الوجه هذا، ما عليك سوى الجمع بين كل من المكونات المحددة أعلاه بشكل جيد في شكل عجينة سميكة متماسكة ثم تسخين هذه الحزمة على لهب منخفض لمدة دقيقة واحدة تقريبا. بعد فترة من الوقت ، فقط قم بتطبيق هذه العبوة على وجهك ثم قم بتدليك وجهك برفق لمدة 5-10 دقائق.. بعد ذلك، امسحها بالماء العذب.. للحصول على أفضل النتائج ، تابع هذه الحزمة على الأقل ثلاث مرات أو أربع مرات في الأسبوع.

البابايا الخام وحليب الوجه: هذا هو العلاج المنزلي الأكثر فائدة للتخلص من الشعرانية في رجل لا يصدق، كلاهما عبارة عن مكونات متوفرة بسهولة من المخزن الخاص بك وتطبيقه سيجعل وجهك لامعًا وساحرًا بشكل طبيعي تمامًا.

المكونات وطريقة الاستخدام:

الخام البابايا: 1 كوب، المهروسة بشكل صحيح

الحليب: 2-3 ملاعق كبيرة

امزج جيدًا بين المكونات المدرجة أدناه ، ثم قم بعمل عجينة سميكة متماسكة، بعد ذلك قم بتطبيقه بشكل مناسب على وجهك النظيف واتركه لمدة 15-20 دقيقة.. في وقت لاحق امسحها بمنشفة قطنية ناعمة ورطبة.

للحصول على أفضل الفوائد ، جرب حزمة الوجه هذه يوميًا على أساس روتيني لمدة شهر تقريبًا ، ثم انظر إلى تأثيرها الرائع لجعل وجهك خالٍ من الشعر.

البيض والدقيق للوجه: البيض عنصر مهم في هذه الوصفة يساعد في تقليص المسام المفتوحة وبالتالي توفير تأثير تشديد على بشرتك.

إن دمج دقيق في هذه العبوة لا يضيء بشرتك فحسب، بل سيقضي أيضًا على كل مشكلة الشعرانية الشديدة أو شعر الوجه غير المرغوب فيه، وبالتالي يعينك بجمال محسّن.

المكونات وطريقة الاستخدام:

بياض البيض: 1 بيضة

جرام الطحين: ملعقتان كبيرتان

تخلط المكونات جيدا، في النسبة المطلوبة على النحو الوارد أعلاه اختياريا، يمكنك أيضا إضافة 1-2 قطرات من عصير الليمون في هذه العبوة التي تعمل كعامل تبيض طبيعي.. بعد ذلك ضع العجينة الممزوجة على وجهك بطريقة متناسبة مع التركيز بشكل أساسي على جميع المناطق التي لديها نمو شديد للشعر، ثم احتفظ بهذه العبوة لمدة نصف ساعة على الأقل ثم قم بتدليك وجهك بسخاء باستخدام أطراف الأصابع الرطبة وامسحه بالماء البارد.