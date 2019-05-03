بالصور.. رجل يحطم الأرقام القياسية بـ 28 أصبع

نيودلهي(صدى):

دخل الهندي “ ديفيندرا سوثار ” ذو 43 عاما من مدينة “ هيماتناغار ” غرب الهند موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأصابع بـ 28 أصبع، حيث يمتلك أصبعين إضافيين في اليد الواحدة والقدم الواحدة، مما يسبب له متاعب أحيانا أثناء عمله بمهنة النجارة.

واعترف الهندي أنه يشعر أحيانا بالإحباط أثناء عمله، بسبب حرصه الدائم على عدم تعرض أي من أصابعه للقطع، خاصة أثناء عمله بالمنشار والمطرقة، كما أن الأمر يكلفه دائما عناء البحث عن أحذية مناسبة.