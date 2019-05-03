بالفيديو.. استشاري جراحة: نقابل حالات كثيرة من ضحايا عمليات التجميل في تركيا
روت أم سعود، إحدى ضحايا العلاج والتجميل في تركيا، قصتها الأليمة.
وقالت خلال برنامج ” سيدتي ” : ” من 4 سنوات سافرت تركيا لعمل عملية شفط بطون، ورجعت مشوهة، ومريت على أكثر من دكتور في المملكة رفضوا يستقبلون حالتي. ”
وأضافت: ” ذهبت تركيا بسبب الحملات الدعائية، وصار عندي تشوهات، وعندما حاولت الاتصال مع طبيبي في تركيا كان يقول لي أنه شيء طبيعي. ”
وفي سياق متصل، أكد دكتورخالد الزهراني، استشاري جراحة تجميل ونحت القوام: ” نقابل حالات كثيرة جدا من ضحايا عمليات التجميل الفاشلة في تركيا. ”
وأوضح أن حيل وأساليب مراكز التجميل الوهمية في تركيا للإيقاع بالضحايا وجذب الزبائن، هي القوة الإعلامية للدعايا، واستخدامهم أشياء للبهرجة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار العمليات.
أم سعود – إحدى ضحايا العلاج والتجميل في تركيا تروي قصتها الأليمة لـ #برنامج_سيدتي #تركيا_خطر_على_السياح#تركيا_غير_آمنه_للسفر#خليجية pic.twitter.com/wifKtoVeHX
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 3, 2019
د. خالد الزهراني – استشاري جراحة تجميل ونحت القوام:
نقابل حالات كثيرة جدا من ضحايا عمليات التجميل الفاشلة في تركيا#برنامج_سيدتي #تركيا_خطر_على_السياح#تركيا_غير_آمنه_للسفر#خليجية pic.twitter.com/L4pBrsAPt2
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 3, 2019
د. خالد الزهراني – استشاري جراحة تجميل ونحت القوام
يكشف حيل وأساليب مراكز التجميل الوهمية في تركيا للإيقاع بالضحايا وجذب الزبائن#برنامج_سيدتي #تركيا_خطر_على_السياح#تركيا_غير_آمنه_للسفر#خليجية pic.twitter.com/fpgevcCzDT
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 3, 2019
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