بالفيديو.. استشاري جراحة: نقابل حالات كثيرة من ضحايا عمليات التجميل في تركيا

علي القحطاني(صدى):

روت أم سعود، إحدى ضحايا العلاج والتجميل في تركيا، قصتها الأليمة.

وقالت خلال برنامج ” سيدتي ” : ” من 4 سنوات سافرت تركيا لعمل عملية شفط بطون، ورجعت مشوهة، ومريت على أكثر من دكتور في المملكة رفضوا يستقبلون حالتي. ”

وأضافت: ” ذهبت تركيا بسبب الحملات الدعائية، وصار عندي تشوهات، وعندما حاولت الاتصال مع طبيبي في تركيا كان يقول لي أنه شيء طبيعي. ”

وفي سياق متصل، أكد دكتورخالد الزهراني، استشاري جراحة تجميل ونحت القوام: ” نقابل حالات كثيرة جدا من ضحايا عمليات التجميل الفاشلة في تركيا. ”

وأوضح أن حيل وأساليب مراكز التجميل الوهمية في تركيا للإيقاع بالضحايا وجذب الزبائن، هي القوة الإعلامية للدعايا، واستخدامهم أشياء للبهرجة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار العمليات.

د. خالد الزهراني – استشاري جراحة تجميل ونحت القوام:

نقابل حالات كثيرة جدا من ضحايا عمليات التجميل الفاشلة في تركيا#برنامج_سيدتي #تركيا_خطر_على_السياح#تركيا_غير_آمنه_للسفر#خليجية pic.twitter.com/L4pBrsAPt2 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 3, 2019