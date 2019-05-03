جامعة نجران تعلن مواعيد القبول الإلكتروني للعام الجامعي 1441/1440هـ

نايف السالم(صدى):

أعلنت جامعة نجران، اليوم الجمعة، عن مواعيد القبول الإلكتروني للعام الجامعي 1441/1440هـ لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وستعلن النتائج بتاريخ 1440/11/07هـ.

أشارت إلى أنه يمكن معرفة الكليات والتخصصات من خلال الرابط هنا .

ويبدأ التقديم بتاريخ 1440/10/16هـ وينتهي بتاريخ 1440/11/04هـ، وذلك من خلال الرابط هنا .