بالفيديو.. القبض على مواطنيْن اعتديا على ثالث بالطعن والضرب

علي القحطاني(صدى):

ألقت الجهات الأمنية، القبض على مواطنيْن اعتديا على ثالث ملقى على جانب الطريق بالطعن والضرب.

وأوضح مقطع فيديو، مواطنان يستقلان مركبة من نوع “ هايلوكس ” يعتديان على مواطن ملقى على جانب الطريق بالطعن والضرب، ممسكان بسلاح ناري وأبيض، وفرَّا من الموقع على الفور.

وتبين أن سبب الواقعة هو اعتداء سابق من قبل “ المطعون ” حينما اعتدى على أحدهما بطعنه بسكين “ طعنة واحدة ” .