بالفيديو.. القبض على مواطنيْن اعتديا على ثالث بالطعن والضرب
ألقت الجهات الأمنية، القبض على مواطنيْن اعتديا على ثالث ملقى على جانب الطريق بالطعن والضرب.
وأوضح مقطع فيديو، مواطنان يستقلان مركبة من نوع “ هايلوكس ” يعتديان على مواطن ملقى على جانب الطريق بالطعن والضرب، ممسكان بسلاح ناري وأبيض، وفرَّا من الموقع على الفور.
وتبين أن سبب الواقعة هو اعتداء سابق من قبل “ المطعون ” حينما اعتدى على أحدهما بطعنه بسكين “ طعنة واحدة ” .
فهد[ عدد التعليقات: 462 ] نشر منذ 6 دقائق
البركه في تجار الدم تبي عتق رقبة طقعان ما يدرى ان طقعان ما يمشئ غير بالحبوب في جيبه والسكين المفروض يتم القصاص خل الهياط ينفعه