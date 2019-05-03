هيئة الرقابة والتحقيق توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق، عن توفر وظائف شاغرة في مجال الرقابة والتحقيق للرجال (بالمرتبة السادسة) وللنساء (بالمرتبة السادسة والثامنة) لمن تتوفر لديهم شروط شغلها والواردة في نظام الخدمة المدنية.

وأوضحت أن وظائف الرجال (المرتبة السادسة) (لحملة البكالوريوس)، هي: محقق نظامي مساعد، مساعد محقق مالي، مساعد محقق إداري، مساعد مراقب إداري.

وأشارت إلى أن وظائف النساء (المرتبة السادسة) (لحملة البكالوريوس)، هي: مساعد محقق إداري، مساعد مراقب إداري، مبينة ان وظائف النساء (المرتبة الثامنة) (لحملة الماجستير) هي: مراقب إداري.

وأفادت بان شروط المرتبة السادسة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في التخصصات (القانون، الأنظمة، الإدارة العامة، إدارة الأعمال، الحقوق، المحاسبة، إدارة مالية)، تقدير لا يقل عن جيد جداً.

أم شروط المرتبة الثامنة: أن تكون المتقدمة سعودية الجنسيةـ درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمالـ تقدير لا يقل عن جيد جداً.

وأكدت أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1440/08/30هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/09/04هـ، وسيكون من خلال موقع الهيئة عبر الرابط التالي هنــــا، ويلزم ذلك تحميل (صورة من المؤهلات العلمية – السجل الأكاديمي – صورة من الهوية الوطنية)