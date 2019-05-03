الأمير سطام بن خالد يجلد نصر الله بعد هجومه الشنيع على المملكة

علي القحطاني(صدى):

ردَّ سمو الامير سطام بن خالد آل سعود، على تعليق زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، على ظهور زعيم داعش أبو بكر البغدادي، وهجومه على المملكة.

وقال الأمير سطام: أولاً يا سفيه من قتل في سوريا والعراق هم أمثالك وأمثال البغدادي، ثانيا هذا الفكر الذي تتحدث عنه من وفر له الغطاء والملجأ هي إيران، ثالثا هذا فكر شاذ وخرج من رحم الإخوان وتنظيم الجهاد وأول من حاربه هي المملكة.

وأضاف: رابعا خرج البغدادي ليمثل طوق النجاه لنظام إيران الارهابي والاخوان في تركيا، خامسا كفاك كذبا فالذي وفر الممر الآمن والحافلات للإرهابيين في لبنان إلى سوريا هو حزبك، سادسا من أعطى الفكر الداعشي حاضنه هو حالات الإستقطاب المذهبي التي مارسها حزبك بدعوات سبي زينب والحسين، سابعا أنت والبغدادي وجهان لعمله واحده تبحثون عن مصالحكم على حساب دماء المسلمين.