اعتقال طبيب حقن عشرات الأطفال بإبر ملوثة بفيروس ” الإيدز “

إسلام أباد(صدى):

تجرّد طبيب من كل معاني الإنسانية؛ بحقن عشرات الأطفال بإبر ملوثة بفيروس نقص المناعة ” الإيدز. ”

وأكدت السلطات في مدينة لاركانا جنوبي باكستان أنها اعتقلت الطبيب بعد أن نقل فيروس الإيدز إلى 90 شخصا بينهم 65 طفلا باستخدام حقن ملوثة.

وأكدت وزيرة الصحة في ولاية السند الباكستانية، أزرا بشوشو توقيف الطبيب المعني، موضحة: ” أجريت فحوص دم لأهل الأطفال المصابين غير أن النتائج أتت سلبية. ”

وكانت الشرطة تلقت بلاغات الأسبوع الماضي بالوضع المأساوي، بعدما خلصت فحوص إلى إصابة 18 طفلا في ضواحي مدينة لاركانا، ما دفع السلطات الصحية إلى مراقبة الوضع بصورة أوسع، وعندها اكتشفت عشرات الإصابات الإضافية.