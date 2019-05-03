سيدة في دعوى خلع ” بيطلب حاجات غريبة واعتدى عليِ بسبب أهله “

القاهرة(صدى):

رفعت فتاة في العشرينات من عمرها دعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، عقب تعديه عليها بالضرب عقب زواجهما بيومين فقط .

اعتدى الزوج ” أحمد.ع ” على زوجته وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، في الأسبوع الأول من الزفاف اعتدى علي زوجي بالضرب، بعد مشاجرة عنيفة، حيث طلب مني أن أعزم أسرته في الصباحية، ” طلبات غريبة عشان أهله، وطبعا رفضت وقلتله اني عروسة، ومش هعمل حاجة، وبعدها بيومين اتخانقنا تاني وضربني ” .

وتابعت ” سمر ” ، ذهبت لبيت أهلي لنحو 7 أشهر، حتى أنها شعرت بقسوة زوجها البالغ من العمر 29 عاما، فهو لم يحاول أن يصالحها أو يعيدها إلى بيتها ما دفعها لرفع دعوى ” خلع ” .

وأضافت ، كذا حد من أهلي كلموه بس رفض يرجعني أو نتصالح وكل شوية يتصل ويوعدني هيرجعني ويخلف كلامه مع أهلي ” ، ثم علمت سمر أن زوجها على علاقة بفتاة أخرى، ولكنه في نفس الوقت يرفض طلاقها، “قالي مش عايزك ومبقتش حاسس معاكي بأمان.. طلبت الطلاق رفض.. قولتله حرام عليك التعليقة دي ” ، ما دفعها لرفع دعوى خلع.

وأضافت: ” مش عايزة منه حاجة غير يسيبني لوجه الله.. لما هو مرتاح مع واحدة تانية عايز مني إيه ” .