رونالدو: ” ريال مدريد هو منزلك.. جملتي المفضلة “

نواف السالم(صدى):

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه يحب سماع جملة ” ريال مدريد هو منزلك ” من الجمهور، ما تم اعتباره تلميحًا إلى إمكانية عودته إلى إسبانيا.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: الناس في مدريد يحبونني. إنهم يوقفونني في الطريق ويطلبون مني العودة لمدريد، ويقولون هذا المنزل (ريال مدريد) هو منزلك. هذا شيء أحب سماعه دائما.

وأضاف: لقد خرجت ورأسي مرفوع عاليا. جمهور ريال مدريد يعلمون أنني منحت الكثير لهذا النادي.

ورحل رونالدو عن صفوف العملاق الإسباني الصيف الماضي، منتقلا إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل قرابة 100 مليون يورو.

كما هاجم رونالدو منتقديه، وكل من يعتقد أن حياته ” سهلة ” لأنه ثري، بالقو: يرونني الناس كأنني شخص بلا مشاكل بسبب أموالي. يظنون أن الأموال تلغي جميع المشاكل.