النمر: فوائد ترك التدخين تبدأ من أول يوم إيقاف

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ترك التدخين لا يسبب مشاكل كبيرة للجسم، بل يفيده.

وقال ” النمر ” : تبدأ الفائدة على سيولة الدم والصفائح من أول يوم إيقاف للتدخين.

وأضاف: من أسباب استمرار معاناة المريض من الخفقان ” عدم التحكم في الضغط، القلق الدائم، فقر الدم، نشاط الغدة الدرقية، ارتجاع حموضة المعدة للمرئ، عدم إيقاف التدخين ” .

وتابع: كون الدواء آمن لا يعني أنه لن يسبب أبداً أي أعراض جانبية محتملة.