النمر: فوائد ترك التدخين تبدأ من أول يوم إيقاف
أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ترك التدخين لا يسبب مشاكل كبيرة للجسم، بل يفيده.
وقال ” النمر ” : تبدأ الفائدة على سيولة الدم والصفائح من أول يوم إيقاف للتدخين.
وأضاف: من أسباب استمرار معاناة المريض من الخفقان ” عدم التحكم في الضغط، القلق الدائم، فقر الدم، نشاط الغدة الدرقية، ارتجاع حموضة المعدة للمرئ، عدم إيقاف التدخين ” .
وتابع: كون الدواء آمن لا يعني أنه لن يسبب أبداً أي أعراض جانبية محتملة.
حامد[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 42 دقيقة
تقرير صحيح .
ومن اهم فوائد ترك الدخان هو عدم وجود الرائحه القذره والتي تنتج بسبب رائحه الدخان المختلطه مع رائحة العرق .المقززه .
وللاسف المدخنين تغيب عنهم هذه المعلومه .