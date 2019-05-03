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النمر: فوائد ترك التدخين تبدأ من أول يوم إيقاف

النمر: فوائد ترك التدخين تبدأ من أول يوم إيقاف
علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ترك التدخين لا يسبب مشاكل كبيرة للجسم، بل يفيده.

وقال ” النمر ” : تبدأ الفائدة على سيولة الدم والصفائح من أول يوم إيقاف للتدخين.

وأضاف: من أسباب استمرار معاناة المريض من الخفقان ” عدم التحكم في الضغط، القلق الدائم، فقر الدم، نشاط الغدة الدرقية، ارتجاع حموضة المعدة للمرئ، عدم إيقاف التدخين ” .

وتابع: كون الدواء آمن لا يعني أنه لن يسبب أبداً أي أعراض جانبية محتملة.

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 42 دقيقة

تقرير صحيح .
ومن اهم فوائد ترك الدخان هو عدم وجود الرائحه القذره والتي تنتج بسبب رائحه الدخان المختلطه مع رائحة العرق .المقززه .
وللاسف المدخنين تغيب عنهم هذه المعلومه .

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