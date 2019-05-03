ليلي إسكندر تحدث ضجة في المملكة بسبب ملابسها بحفل زفاف.. وجمهورها: ” تبغى تتلزق ” 

بيروت(صدى):

أحدث الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو قصير، وهي تعتمد إطلالة مستوحاة من تقاليد إحدى المناطق في المملكة.

وبدت في الفيديو الذي نشرته على حسابها على ” إنستجرام ” ، وهي ترتدي زيّ مدينة جيزان حيث كانت تحيي حفل زفاف، حيث ظهرت في صور أخرى وهي ترتدي زياً آخر.

وأوضح بعض المتابعين أن هذا الزي لا يعود إلى تلك منطقة جازان، وجاءت التعليقات كالتالي: ” هذه من قلها إن لبس أهل جازان كذا؟ تبغى تتلزق بالغصب ” و ” الزي والثرات يمني بسبب تقارب الحدود وحتى اللهجة الجيزانية زيه زي التهامية ” و ” نورتينا ليلى والتراث الجيزاني لايق عليك ” .

ومن جهتها، قالت إسكندر إنها لا تسعى إلى ارتداء القطع الموقعة من ماركات عالمية وأضافت: ” عيني شبعانة من أنا وصغيرة ماما كانت تلبسني ثياب ماركات لهيك ما بهمني هالشي ولم انتظر إنه صير مشهورة ومعي مصاري لاشتري هالنوع من الثياب ” .

وأبانت: ” جسمي لبيس، يعني حتى لو لبست قميص حقه 3 دولار بكون شكله غير علي ” .