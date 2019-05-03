فرقة إسعافية تتعرض للاعتداء من شخصين بحالة سُكر.. والهلال الأحمر يرد

سعيد العجل(صدى):

تعرضت فرقة اسعافية للهلال الأحمر للضرب اثناء مباشرتها لحادث سير بالرياض صباح اليوم اوكانت الفرقة التابعة لمركز العروبة بهيئة الهلال الأحمر السعودي, تقوم بعملها بماشرة حادث سير من قبل المصابين، حيث كان المصابين ضمن (حالة ٢١) تحت تأثير المسكرات، وعلى الفور تم طلب الدوريات الأمنية لمباشرة حادثة الإعتداء وتم طلب فرق اضافية لنقل المسعفين والمصابين في الحادث حيث نقل المسعف إلى مسشفى الشميسي والذي يعاني من كدمات.

فيما تم رفع محضر في قسم المعذر وطلب تحليل المعتدين واستكمال باقي الإجراءات والأخذ بحق منسوبي الهيئة من قبل المعتدين.

ووجه مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني بأخذ حق المسعفين الذي تم الإعتداء عليهم ومتابعة القضية والأخذ بكامل حق المسعف والهيئة من قبل المعتدين، وأكد القحطاني أن توجيهات معالي رئيس الهيئة تنص على اخذ حق أي مسعف يعتدى عليه والأخذ بالحسبان حق الهيئة من قبل المعتدي عن طريق القنوات الرسمية في الدولة.