أدلة تشير لإنجاب ميجان ماركل لطفلها الأول

لندن(صدى):

ظهرت بعض التكهنات عن إنجاب ميجان ماركل بالفعل، وذلك بعد الإعلان عن زيارة الأمير هاري لهولندا الأسبوع المقبل.

فمن المقرر أن يصل الأمير هاري إلى هولندا يومي 8 و9 مايو، رغم الولادة المرتقبة لطفله الأوّل والتي لم يتمّ الإعلان عن موعدها حتى الآن.

حيث تستعد ” ميجان ” لولادة طفلها في أي يوم الآن، وقد تعني هذه الرّحلة أنّ ” هاري ” إما سيكون بعيدًا وقت الولادة، أو أنّه أصبح أبًا بالفعل.

يُذكر أن ” ميجان ” كان قد تبلّغتْ بالفعل أنّ تاريخ ولادتها سيكون نهاية أبريل أو أوائل مايو، لكنّ المشجّعين الملكييين، ما زالوا ينتظرون الأخبار دون أيّ إشارة إلى المولود حتى الآن.