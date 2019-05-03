أدلة تشير لإنجاب ميجان ماركل لطفلها الأول
ظهرت بعض التكهنات عن إنجاب ميجان ماركل بالفعل، وذلك بعد الإعلان عن زيارة الأمير هاري لهولندا الأسبوع المقبل.
فمن المقرر أن يصل الأمير هاري إلى هولندا يومي 8 و9 مايو، رغم الولادة المرتقبة لطفله الأوّل والتي لم يتمّ الإعلان عن موعدها حتى الآن.
حيث تستعد ” ميجان ” لولادة طفلها في أي يوم الآن، وقد تعني هذه الرّحلة أنّ ” هاري ” إما سيكون بعيدًا وقت الولادة، أو أنّه أصبح أبًا بالفعل.
يُذكر أن ” ميجان ” كان قد تبلّغتْ بالفعل أنّ تاريخ ولادتها سيكون نهاية أبريل أو أوائل مايو، لكنّ المشجّعين الملكييين، ما زالوا ينتظرون الأخبار دون أيّ إشارة إلى المولود حتى الآن.
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