بالفيديو.. ردة فعل والدة فرح الهادي بعد علمها بحمل ابنتها وتعاتبها: ” ليش ما قلتي لي! “

أميرة خالد(صدى):

عاتبت والدة الفنانة فرح الهادي، ابنتها بسبب إخفاء خبر حملها عنها في مقطع فيديو متداول، قائلة: ” ” ليش ما قلتي لي؟ ” .

وأوضحت الفنانة أنّ والدتها غاضبة، إلا أن الأخيرة نفت ذلك مبينة أنها عاتبة فقط.

ووجهت الهادي رسالة عتاب لمتابعيها، قائلة: ” شفتوا إيش قاعدين تسوون؟ ” ، لافتة إلى أنّ الوالدة تحذّرها من ارتكاب الأخطاء كما لو أنها حامل.

وتعهدت بأنها لن تخفي خبر حملها في حال حدوثه عن والدتها كما عن المتابعين، موجهة الشكر إلى كل من هنأها اعتقاداً أنها تنتظر مولودها الأول.