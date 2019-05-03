بالفيديو.. إطلالة جديدة لحلا الترك تذهل متابعيها

أميرة خالد(صدى):

أذهلت الفنانة الشابة حلا الترك، متابعيها وحبيها ، في مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة مختلفة تماماً عن تلك التي اعتادها متابعوها ومعجبوها.

وبدت في المقطع المصور وهي تعتمد طريقة مكياج غيّرت معالم وجهها وخصوصاً شكل أنفها الذي بدا بسبب تقنية ” الكونتورينغ ” وكأنها أخضعته لعملية تجميل وشفتيها اللتين بدتا منتفختين.

وأثار هذا اللوك إعجاب الكثير من المتابعين وأطلق موجة من الجدل فيما بينهم. ورأى بعضم أن النجمة الشابة أصبحت أكثر جمالاً من قبل.

وفي المقابل أشار آخرون إلى أنها تخلت عن ملامحها الطفولية وأن الماكياج يجعلها تبدو أكبر من سنها الحقيقية بكثير.

ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة أيضاً بعدما نشرت عبر حاصية ” ستوريز ” على التطبيق صورة التقت لها أثناء مشاركتها في إعلان ترويجي لعدسات لاصقة وبدت كأنها شخص آخر.