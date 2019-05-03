شمس الكويتية تكشف حقيقة زواجها بـ ” صورة “

خالد الظفيري(صدى):

كشف الفنانة الكويتية شمس حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجها.

وردت ” شمس ” عن ذلك بصورة عفوية لها نشرتها على حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” ، حيث ظهرت هي تجلس في أحد الأماكن العامة متصفّحة جوالها.

وعلقت على الصورة قائلة: ” شكلي وأنا أقلب في السوشل ميديا وأقرأ عن خبر زواجي ” ـ وهو ما اعتبر نفياً صريحاً لذلك.

وكانت إحدى خبيرات المكياج أثارت ضجة؛ بعدما نشرت على حسابها على ” إنستجرام ” صوراً لـ ” شمس ” بفستان الزفاف مع الطرحة.