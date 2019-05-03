” محمد ” يتصدر الأسماء الأكثر انتشارا في ألمانيا

برلين(صدى):

تصدر اسم “ محمد ” قائمة الأسماء الأكثر انتشارا بين مواليد العام الماضي في العاصمة الألمانية برلين.

وبحسب البحوث الإحصائية التي أجرتها جمعية اللغة الألمانية (Gfds)، بلغ عدد الأطفال الذكور الذين ولدوا في 2018 ببرلين، 22 ألفا و177 طفلا.

وأوضحت البحوث أن 280 طفلا ممن ولدوا العام الماضي في برلين، حملوا اسم “ محمد ” ، فيما احتل اسم لويس، المرتبة الثانية بـ 244 طفلا، وإيميل، المرتبة الثالثة بـ 234 طفلا.

وأشارت البحوث الإحصائية لجمعية اللغة الألمانية، إلى أن اسم “ محمد ” ، جاء في المرتبة الثانية، كأكثر الأسماء تفضيلا خلال العام الماضي، في مدينة بريمن (شمال غرب).