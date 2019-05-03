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بالفيديو.. طرد ممثل قطر من الإتحاد العربي للصحافة الرياضية

بالفيديو.. طرد ممثل قطر من الإتحاد العربي للصحافة الرياضية
طلال الضوي(صدى):

في موقف قطري غاشم ، تعرض ممثل قطر بالإتحاد العربي للصحافة الرياضية للطرد بعد الفوضى العارمة التي سببها بإدعاءات تخص شعار المملكة على لوحة الوفود .

ووفقاً للمحلل السياسي والرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وابحاث الشرق الأوسط ، فقد إدعى الممثل القطري أن الشعار يعني أن “قطر في الشبك ” .

وأظهر مقطع فيديو هجوم من جانب الممثل القطري على الجميع وفوضى عارمة وارتفاع الأصوات .

ولم يُكلف الرجل نفسه عناء التحقق من معلومته ، ثم يتضح له بعدها أن الشعار عل كل الوفود ، ليخرج طردياً خاوي الوفاض كاشفاً عن ضغينة نظامه للمملكة والدول العربية .


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