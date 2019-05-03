بناه على روح أبنائه الخمسة.. مدير جامعة الجوف يفتتح مسجدا بأبها

أبها(صدى):

يستعد مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري، لافتتاح جامعاً مساء اليوم الجمعة، حيث قام بنائه على نية أبنائه الخمسة الذين توفوا في حادِث مروري أليم بالأحساء في عام 2014.

وعن الجامع، فهو يحمل اسم ” الراحلين ” ويقع في حي الموظفين بمدينة أبها، ملحق به 10 قاعات لتحفيظ القرآن الكريم للنساء، ومغسلة أموات للرجال وأخرى للنساء، بالإضافة إلى منزل للإمام وآخر للمؤذن.

وكان أبناء ” البشري ” قد توفوا خلال عودتهم من إجازة قضوها في دبي، حيث تعرضوا لحادِث مروري عند المنفذ الحدودي بين المملكة والإمارات.