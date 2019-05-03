مستشفى ” الملك خالد ” تعلن عن توفر وظائف أمنية شاغرة
كشفت مستشفى ” الملك خالد ” التخصصي للعيون عن توفر وظائف شاغرة بمسمى حارس أمن (Security Guard) لحملة الكفاءة أو الثانوية، وفقًا للشروط التالية:
الوصف الوظيفي:
متابعة إنفاذ جميع سياسات وإجراءات المستشفى المتعلقة بشؤون الأمن.
المهام والمسؤوليات:
– المحافظة على الأمن في مراكز ونقاط التفتيش.
– المراقبة والإبلاغ عن انتهاكات قواعد السلامة والصحة.
– منع الخسائر والأضرار عن طريق الإبلاغ عن المخالفات ومنتهكي السياسات والإجراءات وإيقاف المتعدين.
– تأمين المباني والممتلكات من خلال القيام بدوريات أمنية.
– تشغيل أجهزة الأنذار في حال الرغبة في الحصول على مساعدة أو في حالات الطوارئ.
– اتباع إجراءات السلامة المعمول بها واستخدام الأدوات والتقنيات لأداء واجبات الوظيفة.
– تقديم المساعدة العامة بما في ذلك خدمات إغلاق وفتح البوابات والتزويد بالمعلومات.
– إعداد تقارير الأمن اليومية وسجلات الأنشطة والصيانة والمخالفات والتلفيات أو السرقات أو الدخول غير المصرح.
– أداء جميع المهام الأخرى ذات الصلة بمهام الوظيفة بطريقة مهنية وفعالة وسرية.
شروط القبول:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– حاصل على شهادة الثانوية مع خبرة لا تقل عن سنتين في المجال الأمني.
– أو الكفاءة المتوسطة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المجال الأمني.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: هنا
* خطوات استخدام نظام التوظيف:
1- الدخول على رابط التقديم أعلاه واختيار (قم بالتسجيل اليوم) وتسجيل حساب جديد في نظام التوظيف الخاص بالمستشفى
.
2- العودة إلى رابط التقديم أعلاه بعد استكمال التسجيل واختيار (آخر اسبوعين) من القائمة المنسدلة بجوار حقل (تاريخ الإعلان عن الوظيفة).
3- اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (تطبيق الآن) وتعبئة البيانات واستكمال بقية الخطوات.
اترك تعليقاً