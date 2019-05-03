مستشفى ” الملك خالد ” تعلن عن توفر وظائف أمنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى ” الملك خالد ” التخصصي للعيون عن توفر وظائف شاغرة بمسمى حارس أمن (Security Guard) لحملة الكفاءة أو الثانوية، وفقًا للشروط التالية:

الوصف الوظيفي:

متابعة إنفاذ جميع سياسات وإجراءات المستشفى المتعلقة بشؤون الأمن.

المهام والمسؤوليات:

– المحافظة على الأمن في مراكز ونقاط التفتيش.

– المراقبة والإبلاغ عن انتهاكات قواعد السلامة والصحة.

– منع الخسائر والأضرار عن طريق الإبلاغ عن المخالفات ومنتهكي السياسات والإجراءات وإيقاف المتعدين.

– تأمين المباني والممتلكات من خلال القيام بدوريات أمنية.

– تشغيل أجهزة الأنذار في حال الرغبة في الحصول على مساعدة أو في حالات الطوارئ.

– اتباع إجراءات السلامة المعمول بها واستخدام الأدوات والتقنيات لأداء واجبات الوظيفة.

– تقديم المساعدة العامة بما في ذلك خدمات إغلاق وفتح البوابات والتزويد بالمعلومات.

– إعداد تقارير الأمن اليومية وسجلات الأنشطة والصيانة والمخالفات والتلفيات أو السرقات أو الدخول غير المصرح.

– أداء جميع المهام الأخرى ذات الصلة بمهام الوظيفة بطريقة مهنية وفعالة وسرية.

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– حاصل على شهادة الثانوية مع خبرة لا تقل عن سنتين في المجال الأمني.

– أو الكفاءة المتوسطة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المجال الأمني.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: هنا

* خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على رابط التقديم أعلاه واختيار (قم بالتسجيل اليوم) وتسجيل حساب جديد في نظام التوظيف الخاص بالمستشفى

.

2- العودة إلى رابط التقديم أعلاه بعد استكمال التسجيل واختيار (آخر اسبوعين) من القائمة المنسدلة بجوار حقل (تاريخ الإعلان عن الوظيفة).

3- اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (تطبيق الآن) وتعبئة البيانات واستكمال بقية الخطوات.