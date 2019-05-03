بسبب ضيق الوقت.. ” على جنب ” يغيب عن ساحة mbc برمضان

الرياض(صدى):

يغيب عن ساحة المسلسلات بشهر رمضان هذا العام المسلسل الكوميدي ” على جنب ” ، فلن يستطيع فريق المسلسل من تسليم العمل إلى قناة ” mbc ” .

ويأتي ذلك بسبب ضيق الوقت، حيث بدأت عمليات التصوير في وقت متأخر، وظل الفريق يبذل جهوداً كبيرة للتسليم في الوقت المحدّد لإنجاز وتسليم المشروع قبل رمضان بوقتٍ كافٍ؛ إلا أن ذلك لم يحدث.

وواجه المسلسل فترة توقف إضافية جعلته في صراعٍ قاسٍ مع الزمن، وذلك بسبب وفاة الشقيق الأصغر للفنان راشد الشمراني.

يٌذكر أن فريق المسلسل كان قد بدأ التصوير متأخراً وتنقل بين ” الرياض وتبوك والدمام والأحساء وجيزان وأبها وخميس مشيط والخُبر ” إضافة إلى التصوير في جورجيا ومصر.

ومسلسل ” على جنب ” من بطولة راشد الشمراني، فايز المالكي، وحسن عسيري، وعدد آخر من الممثلين، ويشارك في إخراجه عمر الديني وثامر الصيخان وتوفيق الزايدي.