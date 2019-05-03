بالفيديو.. خراب الحوثيون بمطار الحديدة.. حفر الأنفاق وزرع الألغام

فهمي محمد(صدى):

رصدت طائرة دون طيار، مقطع فيديو يوثق لحظة وضع الحوثيون أكواما كبيرة من الكثبان الرملية والعوائق الترابية المفخخة بالألغام والعبوات الناسفة على طول المدرج بمطار الحديدة الدولي ، كما فخّخ المتمردون المباني داخل المطار بالعبوات الناسفة والألغام الفردية المحرمة دولياً.

وعطل الخراب الذي أحدثه الحوثيون، الخدمات الأساسية للمطار، الذي يعتبر منفذاً حيوياً يستفيد منه الملايين على امتداد الساحل الغربي لليمن.

كما أكدت مصادر محلية أن المتمردين حفروا أنفاقاً تحت المدرج الرئيسي مما أثّر على البنية التحتية للمطار، الذي أضحى خارج نطاق العمل ويصعب هبوط الطائرات عليه مستقبلاً.