بعد فوز آرسنال.. مدرب فالنيسيا يلقي باللوم على المدافعين

نواف السالم(صدى):

حمًل مدرب فالنسيا، مارسيلينو غارسيا مدافعي الفريق مسئولية الخسارة امام آرسنال في ذهاب نصف الدوري الأوروبي لكرة القدم بواقع 3-1 .

وقال مارسيليو للصحافيين عقب اللقاء : نشعر بأسى شديد لعدم تحقيق نتيجة أفضل من ذلك، أرى أنها خسارة قاسية، آرسنال كان أكثر حسماً بتسجيل هدفين من فرصتين، أعتقد أن جمهور فالنسيا لا يرى أن الخصم تفوق علينا .

ووجه انتقادات لأخطاء الدفاعية ، كما قال ان الفريق كان ينقصه الخبرة في مثل هذه المواجهات .

سشار إلى أن آرسنال سيخوض مواجهة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب ميستايا بأفضلية نسبية بعد فوزها على فالنسيا ومن ثم تأهلها حال الفوز إلى النهائي .