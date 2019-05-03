وحشان بشريان يغتصبان طفلة صغيرة ثم يقتلونها 

نيودلهي(صدى):

أقدم ذئبان بشريان على اغتصاب طفلة قاصر أثناء زيارتها لمعبد في مدينة ” بوبال “ في ولاية ” ماديا براديش “ الهندية.

وفي التفاصيل، قام رجلان بالاقتراب من الضحية واستدرجاها إلى مكان منعزل واغتصباها، قبل تهشيم رأسها بالحجارة حتى الموت وتركاها جثة هامدة.

واعتبر المحققون أحد الرجلين المتهمين هو حبيب عمة الضحية، كما يشتبهون في تورط العمة أيضًا في الجريمة.

واعتقلت الشرطة في اليوم التالي للجريمة كلًا من الرجلين وعمة الضحية، الذين يعيشون في نفس المنطقة.