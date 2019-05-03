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وافد يتحرش بممرضة في مستشفى حكومي بجازان

وافد يتحرش بممرضة في مستشفى حكومي بجازان
تركي السالم(صدى):

شهدت مستشفى الموسم العام جنوب منطقة جازان واقعة تحرش وافد عربي بممرضة آسيوية، مما دفعها للتقدم بشكوى لإدارة المستشفى .

واكدت مصادر ان الممرضة كانت تخشى سفر الوافد لقضاء اجازته في بلاده قبل توقيع العقوبة النظامية .

اما المتحدث الرسمي لـ ” صحة جازان ” ” محمد دراج ” ، فقد اكد ان الموظفة تقدمت بشكوى ضد احد المقيمين من منسوبي الشركة العاملة بنفس المستشفى ، وانها تنازلت عن حقها الخاص .

وأضاف ان ادارة المستشفى استكملت إجراءات الحق العام حسب اللوائح النظامية .


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