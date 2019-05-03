لضم 6 لاعبين.. ريال مدريد ينفق 540 مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

اتخذ رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، قرار بانفاق انفاق 540 مليون يورو لضم 6 لاعبين من بينهم البرازيلي الشاب ايدير ميليتاو الذي وصل بالفل مقابل 50 مليون يورو، وذلك بناءً على طلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان

وسيصل لـ ” ريال مدريد ” تانغي ندومبيلي من صفوف نادي ليون الفرنسي مقابل 80 مليون يورو، والدنماركي ايركسين لاعب توتنهام مقابل 85 مليون يورو.

ثم دفع 112 مليون يورو للتعاقد مع ايدين هازارد من صفوف تشيلسي، و60 مليون يورو لضم لوكا يوفيتش من صفوف اينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأخيرًا سيدفع ريال مدريد 150 مليون يورو؛ وذلك لضم اللاعب الفرنسي بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد.