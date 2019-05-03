” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على الرياض والقصيم

عادل الحربي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي منطقة الرياض ” الدوادمي، الرياض، رماح، حريملاء، ثادق، عفيف، المجمعة ” تمتد إلى وادي الدواسر والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستبدأ اليوم الجمعة الموافق 3/5/2019 من الساعة 14.30 للساعة 23.30 من نفس اليوم.

كما أصدت إنذارًا لأهالي منطقة القصيم من هطول أمطار رعدية أيضًا على هذه المناطق ” بريدة، عنيزة، الرس، المذنب، الرضم، الفوارة، البدائع ” والأجزاء المجاورة، وذلك بدءً من اليوم الساعة 14.20 للساعة 23.30.