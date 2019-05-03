تفاصيل مثيرة حول مقتل ملكة جمال شهيرة بحمام أحد الفنادق 

مكسيكو(صدى):

وجدت جثة ملكة جمال سابقة من أوروغواي مثلت بلدها في مسابقتَي ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم، مقتولة في حمام إحدى غرف فندق في مكسيكو.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الجثة تعود إلى فاطمة دافيلا 31 عامًا التي مثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون العام 2006 ومسابقة ملكة جمال العالم العام 2008.

وكانت دافيلا تعمل كعارضة أزياء في المكسيك.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المرأة وصلت إلى مكسيكو في 23 نيسان/أبريل. وساعدها أحد معارفها في الانتقال إلى هذا الفندق قبل مقابلة عمل “.

وجاء في صفحة دافيلا على موقع ملكة جمال العالم، أن اهتماماتها شملت القفز بالمظلة والمطالعة والرقص، وأن شعارها كان: ” استمتع بكل لحظة من حياتك “.