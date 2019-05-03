صورة تبرز لقطة أبوية تجمع محمد عبده بخادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

أبرزت إحدى ” الصور ” لقطة أبوية تجمع الفنان محمد عبده، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث دار فيها حديث بينهما.

وجاء ذلك خلال احتفالية ختام نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الاتحاد والتعاون، حيث حضر الملك سلمان نهائي كأس الملك بين الاتحاد والتعاون.

كما جلس في المنصة الرئيسية في ستاد الملك فهد الدولي، وسط ترحيب واسع من الجماهير.

فيما أدى الفنان محمد عبده أوبريت ” مولد أمة ” بين شوطي المباراة، وسط تفاعل الجماهير التي ملأت ملعب المباراة.