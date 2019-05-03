” بيريرا ” يسير على خطى محمد صلاح بالدوري الألماني
كشفت تقارير صحفية ألمانية أن اللاعب البرازيلي ماثيو بيريرا البالغ من العمر 22 عامًا الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي نورمبرغ، يسير على خطى النجم المصري محمد صلاح.
حيث حرم ” بيريرا ” بايرن ميونخ من توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند في صراع الصدارة، بعد أن سجل هدفا في مرمى العملاق البارفاري لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.
ويشبه ” بيريرا ” في طريق لعبه صلاح نجم ليفربول، من حيث السرعة والقدرة على المراوغة وتسجيل الأهداف من وضعيات صعبة.
وعن مسيرته، فهي تشبه مسيرة ” صلاح ” إلى حد الآن، فالفرعون لم يحبط بعد انتقاله إلى تشلسي قادمًا من بازل السويسري حيث قضى معظم وقته على دكة البدلاء.
حيث تمت إعارة ” صلاح ” إلى فيورنتينا الإيطالي انفجرت مواهبه، مما دعا روما إلى التعاقد معه ليواصل مسيرة الإبداع التي استمرت بعد انتقاله إلى نادي ليفربول.
وبناءً على ما ذكرته التقارير، أن ” بيريرا ” بما يملكه من موهبة وإرادة قادر على السير على خطى الفرعون المصري، كما أظهر أداؤه في المباراة الأخيرة لفريقه أمام بايرن ميونخ.
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