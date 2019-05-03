” بيريرا ” يسير على خطى محمد صلاح بالدوري الألماني

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن اللاعب البرازيلي ماثيو بيريرا البالغ من العمر 22 عامًا الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي نورمبرغ، يسير على خطى النجم المصري محمد صلاح.

حيث حرم ” بيريرا ” بايرن ميونخ من توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند في صراع الصدارة، بعد أن سجل هدفا في مرمى العملاق البارفاري لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

ويشبه ” بيريرا ” في طريق لعبه صلاح نجم ليفربول، من حيث السرعة والقدرة على المراوغة وتسجيل الأهداف من وضعيات صعبة.

وعن مسيرته، فهي تشبه مسيرة ” صلاح ” إلى حد الآن، فالفرعون لم يحبط بعد انتقاله إلى تشلسي قادمًا من بازل السويسري حيث قضى معظم وقته على دكة البدلاء.

حيث تمت إعارة ” صلاح ” إلى فيورنتينا الإيطالي انفجرت مواهبه، مما دعا روما إلى التعاقد معه ليواصل مسيرة الإبداع التي استمرت بعد انتقاله إلى نادي ليفربول.

وبناءً على ما ذكرته التقارير، أن ” بيريرا ” بما يملكه من موهبة وإرادة قادر على السير على خطى الفرعون المصري، كما أظهر أداؤه في المباراة الأخيرة لفريقه أمام بايرن ميونخ.