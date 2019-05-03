بركلات الترجيح.. بوكا جونيورز يتوج بطلا لكأس السوبر الأرجنتيني

ماجد محمد(صدى):

نجح بوكا جونيورز بالفوز بكأس السوبر الأرجنتيني لأول مرة، بعد فوزه على روزاريو سنترال بركلات الترجيح 6-5، ليفك أخيراً النحس الذي لازمه مع هذا اللقب في ثلاث نسخ.

ظل هذا اللقب مستعصياً على بوكا الذي خسر مباراة كأس السوبر نسخ (2012 و2015 و2017)، حتى استطاع أن يتوج به في ملعب مالفيناس أرخنتيناس دي ميندوزا.

وكان الوقت الاصلي للمباراة، التي جمعت بوكا بصفته بطل الدوري، وروزاريو سنترال بصفته بطل كأس الأرجنتين، انتهى بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها بوكا 6-5.

ويعد هذا اللقب الأول الذي يحرزه بوكا منذ تتويجه بطلاً للدوري الأرجنتيني الممتاز موسم (2017-2018)، إذ خسر نهائي كأس السوبر الأرجنتيني الموسم الماضي نسخة 2017، ونهائي النسخة الماضية من كأس ليبرتادوريس أمام غريمه الأزلي ريفر بليت.

ويعتبر هذا اللقب 68 في تاريخ بوكا، والأول في عهد المدرب غوستافو ألفارو الذي تولى الإدارة الفنية للفريق في يناير الماضي، خلفاً لجييرمو باروس سكيلوتو.