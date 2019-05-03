آل الشيخ: فضح أساليب الجماعات المتطرفة واجب شرعي لحفظ المجتمع

عادل الحربي(صدى):

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ إن فضح أساليب الجماعات المتطرفة واجب شرعي لحفظ المجتمع، وذلك خلال رعايته الحفل الختامي لملتقى المكاتب التعاونية بالمنطقة الشرقية.

وألقى الوزير عبر معاليه عن ثقته الكبيرة بالقائمين على المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أن يضطلعوا بمسؤولياتهم خصوصاً في زمن كثرت فيه الفتن وتنوعت من فتن عقدية وفكرية وغير ذلك، مشدداً على المسؤولية العظيمة والواجب الشرعي على العاملين في المكاتب التعاونية للدعوة في توعية المجتمع وتبصيرهم بأمور دينهم.

كما شدد على أنه يجب التحذير من الجماعات الضالة على مختلف مسمياتها وتوجهاتها المنحرفة والتي يأتي من أخطرها وأعظمها شراً جماعة الإخوان المسلمون التي تغلغل فكرها وللأسف الشديد في كثير من بلاد المسلمين، وأخذت تنخر في جسد الأمة، وعم شرها المسلمين وغير المسلمين، والواجب علينا جميعاً أن نعمل على فضح أساليبهم، وتعرية مخططاتهم، وكشف عوارهم، لنحفظ أبناءنا وبناتنا وجميع أفراد المجتمع من شر هذه الفئة الضالة.