8 نصائح هامة تساعد في حماية فرامل السيارة من الأعطال 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء سيارات عن نصائح هامة للتعامل الصحيح مع الفرامل وإطالة عمرها الافتراضي ومن أبرزها.. أولا: عدم الضغط المتواصل والمتكرر على دواسة الفرامل في حالة السير في المنحدرات، والقيادة على السرعات البطيئة.

ثانيا.. ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة الأمامية حتى لا تضطر إلى الضغط المتكرر على الفرامل.

ثالثا.. لا تندفع بقوة ثم تضغط بشدة على الفرامل عند الاقتراب من الإشارات المرورية أو المنحنيات.

رابعا.. عند قيامك بربط عجلات سيارتك، يجب الانتقال من مسمار إلى آخر بطريقة تسلسلية، ما يساعد في تثبيتها بشكل ممتاز، فهذا الأمر يساعد على إيقاف السيارة دون أن تتحمل الفرامل الكثير من الضغط.

خامسا.. فحص زيت الفرامل بصورة دورية للتأكد من عدم وجود تسرب له.

سادسا.. فحمات الفرامل لها عمر افتراضي مثل أي جزء في السيارة، ولذلك يجب تغييرها في حال تلفها أو انتهاء عمرها الافتراضي.

سابعا.. عدم سكب المياه على فرامل السيارة في حال ارتفاع حرارتها، حتى لا تسبب إعوجاج أقراص الفرامل.

ثامنا.. لا تقم بخرط أقراص الفرامل أكثر من مرة في حال تعرضها للإعوجاج، حتى لا تتعرض المنظومة بأكملها للخطر.