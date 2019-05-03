هجوم لاذع من أحمد فهمي على نجوم رمضان
انتقد الفنان المصري أحمد فهمي بعض النجوم الّذين يخوضون السباق الرمضاني بسبب تغريداتهم المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مما أثار فضول روّاد السوشيال ميديا وجعلهم يتسائلون: ” من قصد فهمي بتغريدته؟! “.
وكتب أحمد فهمي على حسابه الخاص بموقع ” تويتر” ، قائلا: “مش قادر استوعب ليه كل ممثل أو ممثلة بيحاول يصدر على السوشيال ميديا أنه رقم ١ من قبل عرض المسلسلات “.
ولفت أحمد فهمي: “ح تى لو ده صح مش لازم تكسر اللي حواليك وتقلل منهم .. المنافسة حلوة وكل ما يكون فيه أعمال حلوة يكون أحسن “.
وتابع أحمد فهمي، قائلاً ” في أي حتة في العالم، كلّه بيتمنى النجاح للمنافس إلا عندنا.. غريب “.
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