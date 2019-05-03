هجوم لاذع من أحمد فهمي على نجوم رمضان 

القاهرة(صدى):

انتقد الفنان المصري أحمد فهمي بعض النجوم الّذين يخوضون السباق الرمضاني بسبب تغريداتهم المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مما أثار فضول روّاد السوشيال ميديا وجعلهم يتسائلون: ” من قصد فهمي بتغريدته؟! “.

وكتب أحمد فهمي على حسابه الخاص بموقع ” تويتر” ، قائلا: “مش قادر استوعب ليه كل ممثل أو ممثلة بيحاول يصدر على السوشيال ميديا أنه رقم ١ من قبل عرض المسلسلات “.

ولفت أحمد فهمي: “ح تى لو ده صح مش لازم تكسر اللي حواليك وتقلل منهم .. المنافسة حلوة وكل ما يكون فيه أعمال حلوة يكون أحسن “.

وتابع أحمد فهمي، قائلاً ” في أي حتة في العالم، كلّه بيتمنى النجاح للمنافس إلا عندنا.. غريب “.