” ترامب ” يوجه إهانة قاسية لنائبة بالكونجرس ويلمح إلى عملها السابق

واشنطن(صدى):

أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إهانة نائبة بالكونجرس والسخرية من مشروعها واصفاًإياها بـ ” النادلة الشابة ” .

وبينما قدمت النائبة الديموقراطية خطط لمعالجة التغير المناخي ومشروع لحماية البيت الأبيض من دخول أشخاص مشتبه فيهم ، سخر ” ترامب ” منها ومن خططها واصفاً مشروعها بالأمر الأكثر جنوناً وهو ما أصاب الديموقراطيين بصاعقة .

وقال ترامب: ” اتفاق أخضر جديد وضعته نادلة شابة تبلغ 29 عاما من العمر ” ملمحاً إلى عملها السابق ، وأضاف: نادلة فتية، شابة رائعة .

وكانت النائبة ” أوكاسيو كورتيز ” قد كشفت عن دخول اشخاص للبيت الأبيض مشكوك في أهليتهم ، وحصلوا على التصريحات بواسطة واتسآب ، وفقاً لتسريبات كشفت لها الواقعة .

وأضافت : كل يوم يمر من دون تفسير هذه المسألة هو يوم نعرض فيه مئات، لا بل آلاف الأمريكيين، للخطر. ما المنتظر بعد؟ أن ننشر الشيفرات النووية على خدمة الرسائل المباشرة التابعة لإنستجرام ؟!