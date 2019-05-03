بالفيديو.. سعودي يقدم صدقة جارية لوالدة ” حمد الله “

نواف السالم(صدى):

شارك المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر، متابعيه فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص بتقديم صدقة جارية لوالدة ” حمد الله ” .

وكتب ” حمد الله ” معلقًا على الفيديو: ” صدقة جارية لأمي العزيزة من رجل يمثل أخلاق الشعب السعودي و أصوله الحقيقية، جزاك الله خير جزاء و جعلها في ميزان حسناتك و حسناتها ” .

يُذكر أن جماهير النصر كانت قد دشنت هاشتاج ” أمك يا حمد الله امنا ” على ” تويتر ” ؛ للدفاع عن والدته ضد العبارات المسيئة التي تعرض لها اللاعب، على خلفية مباراة الفريق أمام الاتحاد.

فيما وجه بعض الجماهير اللوم على ” حمد الله ” ؛ بعدما تم وصفه بمحاولات لاستفزاز جماهير الاتحاد خلال المباراة، من خلال توجيه بعض الإشارات، كالتزام الصمت أو عدم سماعهم.

يُذكر أن النصر ودع بطولة كأس الملك من الدور نصف النهائي، عقب الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة (2-4)، في مباراة امتدت للشوطين الإضافيين، وأحرز حمد الله هدفي النصر في المباراة.