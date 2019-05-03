سيدة عربية ترفع دعوى خلع ضدها زوجها بسبب لعبة ” بوجي ” 

أبوظبي(صدى):

أقامت زوجة عربية مقيمة في الإمارات دعوى خلع من زوجها، بعدما منعها من لعب «بوجي».

وتفصيلا، ادعت الزوجة أن زوجها حرمها من حقها في اختيار وسائل الترفيه، بينما برر الزوج قائلا: «طلبت منها عدم اللعب للحفاظ على تكاتف الأسرة».

وأبان الزوج: «لم يخطر على بالي أن تطلب الطلاق لهذا السبب التافه»، ما دفع الشرطة لإحالة الدعوى إلى القضاء.

وكانت منصات التواصل تداولت مقطع فيديو لعريس يلعب «البوجي»، بينما بدت عروسه مندهشه من انشغاله بالموبايل أثناء حفل الزفاف.