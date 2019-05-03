” سند محمد بن سلمان ” يجيب على استفسار بشأن تأثير التسجيل به على دعم حساب المواطن
اكد برنامج سند محمد بن سلمان ان أي دعم يتلقاه المستفيد من برامج أخرى لا يرتبط بإستفادته من عطاء مبادراته .
ونوه البرنامج انه مبادرة مستقلة لا ترتبط بأي جهة حكومية او خاصة او مؤسسة ما ، مؤكداً ان التسجيل به لا يؤثر على قيمة الدعم سواء من البرامج الإجتماعية الأخرى كحساب المواطن او دعم اي جهة .
جاء ذلك رداً على تساؤلات المستفيدين حول تأثير تسجيلهم بالمبادرة على برامج الدعم الأخرى .
الجدير بالذكر ان “سند الزواج ” احدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان”، التي تهدف إلى مساندة حديثي الزواج بعد التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية .
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