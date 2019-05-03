” سند محمد بن سلمان ” يجيب على استفسار بشأن تأثير التسجيل به على دعم حساب المواطن

عادل الحربي(صدى):

اكد برنامج سند محمد بن سلمان ان أي دعم يتلقاه المستفيد من برامج أخرى لا يرتبط بإستفادته من عطاء مبادراته .

ونوه البرنامج انه مبادرة مستقلة لا ترتبط بأي جهة حكومية او خاصة او مؤسسة ما ، مؤكداً ان التسجيل به لا يؤثر على قيمة الدعم سواء من البرامج الإجتماعية الأخرى كحساب المواطن او دعم اي جهة .

جاء ذلك رداً على تساؤلات المستفيدين حول تأثير تسجيلهم بالمبادرة على برامج الدعم الأخرى .

الجدير بالذكر ان “سند الزواج ” احدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان”، التي تهدف إلى مساندة حديثي الزواج بعد التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية .