إطلاق سراح المتهمة بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

بيونج يانج(صدى):

قامت السلطات الماليزية بإطلاق سراح فتاة فيتنامية متهمة بقتل كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ومن جابنه، قال محامي الفيتنامية المتهمة، أن موكلته ستعود إلى بلادها في الساعات القليلة القادمة، حيث أسقط الادعاء الماليزي تهمة القتل العمد عنها، بعد أن اعترفت بتهمة بديلة وهي إلحاق الأذى.

وكان قد تم اتهام الفتاة الفيتنامية مع فتاة إندونيسية أخرى، بتسميم كيم جونغ نام برش مادة كيميائية محظورة على وجهه في مطار كوالالمبور في فبراير عام 2017.

وبناءً على ذلك تم الحكم على الفيتنامية بالسجن لأكثر من 3 سنوات، ولكن جرى تخفيف الحكم لاحقا، إذ يسمح القانون الماليزي بتخفيف ثلث مدة العقوبة فقط.