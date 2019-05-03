العثور على بقايا إنسان بدائي غامض في الصين

بكين(صدى):

أشارت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ” لانتشو ” الصينية إلى حفرية لفك سفلي عمرها 160 ألف عام، ومن الأررجح أنها تشير إلى إنسان ” دنيسوفانس ” تأقلم على العيش في هضبة تشينغهاي التبت الصينية، وذلك قبل وصول الإنسان الحديث إلى المنطقة.

وتعتبر ” دنيسوفانس ” جماعة شقيقة منقرضة لجماعة الإنسان البدائي ” نياندرثالز ” التي عرفت فقط من بقايا حفريات عثر عليها في كهف ” دنيسوفا ” في روسيا.

واتضح أن ” الفك السفلي الذي عثر عليه، يعد أول حفرية للإنسان القديم في المنطقة حتى الآن “.

ومن ناحيته، لفت مدير قسم التطور البشري في معهد ” ماكس بلانك ” الألماني لأنثروبولوجيا التطور، جان جاك هوبلين، إلى أن هذا التحليل ” يمهد الطريق امام فهم افضل لتاريخ تطور الإنسان البدائي في العصر الجليدي في شرق آسيا.