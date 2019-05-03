الكشف عن دوافع الجاني لقتل شيخ قبيلة ” العوامر “

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن السبب الذي دفع قاتل قائد مدرسة العرضيات المجني عليه محمد علي آل شاكر العامري، لإرتكاب هذه الجريمة.

حيث قالت المصادر أن الجاني أقدم على ارتكاب جريمته بسبب خلاف حول قطعة أرض، حيث كان ” العامري ” يتولى حل نزاع قائم بين طرفين حول قطعة أرض زراعية.

وذكرت المصادر لصحيفة محلية أن المجني عليه عُرف بحسن خلقه وسيرته الطيبة في المجتمع، وأنه كان متفانياً في السعي لإصلاح ذات البين وحل المشكلات التي تقع بين أقاربه وأفراد قبيلته قبل وصولها للأجهزة الأمنية أو القضاء.

يُذكر أن الجاني كان قد أطلق 4 أعيرة نارية على ” العامري ” من سـلاح رشاش؛ ما تسبب في مـقتله أمام مدخل مدرسته، وقام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية بعد ارتكابه الجريمة.

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