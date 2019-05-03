وزير المالية: ارتفاع حجم الإنفاق خلال الشهور المتبقية من العام الجاري
كشف وزير المالية محمد الجدعان عن ارتفاع حجم الإنفاق خلال الفترة المتبقية من العام الجاري بالتزامن مع تنفيذ برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 ، وبرامج تنمية القطاع الخاص .
كما اشار إلى ان الإنفاق على تلك المشروعات مصحوب بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الإتماعية كحساب المواطن وبدل غلاء المعيشة والضمان الإجتماعي ومكافآت الطلاب وغيرها .
واكد “الجدعان” ان معدلات الإنفاق لن تؤثر على الميزانية مع زيادة الإيرادات الغير نفطية وانخفاض مستوى الدين العام .
وقال “الجدعان ” ان تصنيف وكالتي فيتش وموديز للتصنيف الإئتماني يؤكد ان المملكة تسير على الطريق الصحيح والتقدم الملموس في آداء المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي .
الجدير بالذكر ان وزارة المالية تمكنت من تحقيق فائض في الميزانية خلال الربع الأول بواقع 27.84 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 245.41 مليار ريال والمصروفات 217.57 مليار ريال .
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