وزير المالية: ارتفاع حجم الإنفاق خلال الشهور المتبقية من العام الجاري

علي القحطاني(صدى):

كشف وزير المالية محمد الجدعان عن ارتفاع حجم الإنفاق خلال الفترة المتبقية من العام الجاري بالتزامن مع تنفيذ برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 ، وبرامج تنمية القطاع الخاص .

كما اشار إلى ان الإنفاق على تلك المشروعات مصحوب بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الإتماعية كحساب المواطن وبدل غلاء المعيشة والضمان الإجتماعي ومكافآت الطلاب وغيرها .

واكد “الجدعان” ان معدلات الإنفاق لن تؤثر على الميزانية مع زيادة الإيرادات الغير نفطية وانخفاض مستوى الدين العام .

وقال “الجدعان ” ان تصنيف وكالتي فيتش وموديز للتصنيف الإئتماني يؤكد ان المملكة تسير على الطريق الصحيح والتقدم الملموس في آداء المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي .

الجدير بالذكر ان وزارة المالية تمكنت من تحقيق فائض في الميزانية خلال الربع الأول بواقع 27.84 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 245.41 مليار ريال والمصروفات 217.57 مليار ريال .