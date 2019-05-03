تقنيات طبيعية لمحاربة الشيخوخة من بينها براز العصافير 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ النساء إلى بعض التقنيات الطبيعية لمحاربة الشيخوخة بعيدا عن عمليات التجميل من خلال الحلزون، وبراز العصافير، ولسعات النحل.

أولا.. الحلزون: تحتوي إفرازاته على عناصر مفيدة جداً للبشرة كمضادات الأكسدة وحمض الهيالورونيك الطّبيعي الذي بدوره ينعش الكولاجين ويحافظ على صحته الجيدة لأطول فترة ممكنة.

وعن طريقة الإستفادة منه فتكمن في إدخال إفرازاته الى تركيبات كريمات مختصة بالعناية بالبشرة الى جانب تدليك الوجه به لساعة من الوقت. ولا يكتفي الحلزون بذلك فحسب بل يعمل على تجديد البشرة والتخلص من آثار حب الشباب وبقعها الداكنة.

ثانيا.. لسعات النحل: من أغرب العلاجات الطّبيعية على الإطلاق، إلا أنه يحافظ على نضارة البشرة وشبابها وإشراقها لأطول فترة ممكنة إذ يحتوي سم النحل مواد مضادة للأكسدة الى جانب فيتامينات وفوائد أخرى تشد الوجه تغذي الكولاجين وتمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

ثالثا.. براز العصافير: يعالج فعلا البشرة ويؤخر علامات شيخوختها المبكرة تحديداً طائر العندليب، وهي تقنية يابانية قديمة مفيدة جدا، لكمن مشكلتها الوحيدة هي أنها مصنوعة من البراز، حيث تعمل هذه التقنية على شد البشرة ومنع ظهور علامات الشيخوخة بشكل واضح الى جانب أنها تعالج حبّ الشباب وتخفي الشوائب الناتجة عنها.