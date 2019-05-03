راغب علامة يكشف شرطه الوحيد للترشح للانتخابات النيابية

بيروت(صدى):

قال الفنان راغب علامة إن لبنان ” يقوم على الطائفية ” ، الأمر الذي يبعده عن المشاركة في الحياة السياسية والترشح للانتخابات النيابية.

ولفت علامة خلال تصريحات صحفية: ” أنا أؤمن بالإنسانية وبعيد كل البعد عن الطائفية، ولذلك لا أصوت لأنني أعرف أن صوتي لن يغير الأمور “.

وحول دخوله البرلمان اللبناني، أوضح: ” للمشاركة في الحياة السياسية في بلادي يلزمك أن تكون طائفيا، وهذا أمر لا أنتمي إليه.. الطائفية خربت لبنان والعديد من بلدان العالم.. حين يصبح الأمر قائما على الوطنية، سأكون أول شخص يترشح للبرلمان “.

وأبان أنه يستعد لتسجيل 3 أغان خليجية جديدة، مشيرا إلى أنه يفتقد الغناء بهذه اللهجة، مشيرا: ” كما أطمح لطرح ألبوم ديجيتال متكامل عام 2020، يضم عددا من الأغاني، لأن فكرة الألبوم التقليدية لم تعد تجد الإقبال ” .

وعن سبب زياراته المتكررة مؤخرا إلى اليونان، أكد علامة: ” السبب هو أنني اشتريت بيتا هناك، لأنني أحب تلك البلاد وأحب أن أقضي أوقات الراحة فيها”، لافتا إلى أن اليونان”تشبه لبنان وغير بعيدة عن العاصمة بيروت “.