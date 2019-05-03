لأول مرة.. تطبيق نظام ” ساهر ” بشوارع محافظة العلا

نايف السالم(صدى):

قامت الإدارة العامة للمرور بإنهاء تركيب 15 كاميرا من كاميرات الرصد الإلكتروني لنظام السلامة المرورية ” ساهر ” ، وذلك في تقاطعات شوارع محافظة العلا.

وعن ذلك، ذكرت مصادر أنها المرة الأولى التي تركب فيها كاميرات ” ساهر ” في محافظة العلا، لتغطي الشوارع والتقاطعات الرئيسية ومداخل المحافظة، وفقا لما جاء بعكاظ.

وفيما يتعلق بالهدف من تركيبها، أوضحت المصادر أن الهدف من تركيب كاميرات الرصد الإلكتروني لنظام السلامة المرورية في العلا، هو تحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية والحد من الحوادث في طرقات المحافظة.

كما تشمل الأهداف الحد من السرعة لبعض سائقي المركبات، وتحقيق الانسيابية في المرور الآمن بطرقات المحافظة للمشاة وسائقي المركبات.