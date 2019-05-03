  • الجمعة 3

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. التحقيق في واقعة تحرش عامل نظافة بطفلة مريضة بمستشفى حكومي بجدة

التحقيق في واقعة تحرش عامل نظافة بطفلة مريضة بمستشفى حكومي بجدة

التحقيق في واقعة تحرش عامل نظافة بطفلة مريضة بمستشفى حكومي بجدة
نايف السالم(صدى):

تحقق الجهات الأمنية في واقعة تحرش عامل نظافة بطفلة مريضة بمستشفى حكومي بجدة ، وذلك بعدما أحالت إدارة المستشفى العامل للجهات المختصة .

وتفصيلاً ، فقد كشفت ممرضة بالمستشفى واقعة التحرش عندما طلبت من العامل مساعدتها في نقل الطفلة التي كانت منومة على كرسي متحرك ، وبعد لحظات لحقت به لتفاجأ بالواقعة، وفقاً لصحيفة عكاظ .

وعلى الفور أبلغت الممرضة إدارة المستشفى التي أحالت العامل إلى الجهات المختصة وتم تحرير محضر ضده .

من جانبه اكد متحدث ” صحة جدة ” عبد الرحمن الصحفي أن المديرية لن تتهاون في ردع المخطئ والحفاظ على حقوق المرضى ، لافتاً إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك بعد الإحالة للتحقيق .


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4237 ] نشر منذ 31 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *