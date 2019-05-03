التحقيق في واقعة تحرش عامل نظافة بطفلة مريضة بمستشفى حكومي بجدة

نايف السالم(صدى):

تحقق الجهات الأمنية في واقعة تحرش عامل نظافة بطفلة مريضة بمستشفى حكومي بجدة ، وذلك بعدما أحالت إدارة المستشفى العامل للجهات المختصة .

وتفصيلاً ، فقد كشفت ممرضة بالمستشفى واقعة التحرش عندما طلبت من العامل مساعدتها في نقل الطفلة التي كانت منومة على كرسي متحرك ، وبعد لحظات لحقت به لتفاجأ بالواقعة، وفقاً لصحيفة عكاظ .

وعلى الفور أبلغت الممرضة إدارة المستشفى التي أحالت العامل إلى الجهات المختصة وتم تحرير محضر ضده .

من جانبه اكد متحدث ” صحة جدة ” عبد الرحمن الصحفي أن المديرية لن تتهاون في ردع المخطئ والحفاظ على حقوق المرضى ، لافتاً إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك بعد الإحالة للتحقيق .