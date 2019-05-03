التحقيق في واقعة تحرش عامل نظافة بطفلة مريضة بمستشفى حكومي بجدة
تحقق الجهات الأمنية في واقعة تحرش عامل نظافة بطفلة مريضة بمستشفى حكومي بجدة ، وذلك بعدما أحالت إدارة المستشفى العامل للجهات المختصة .
وتفصيلاً ، فقد كشفت ممرضة بالمستشفى واقعة التحرش عندما طلبت من العامل مساعدتها في نقل الطفلة التي كانت منومة على كرسي متحرك ، وبعد لحظات لحقت به لتفاجأ بالواقعة، وفقاً لصحيفة عكاظ .
وعلى الفور أبلغت الممرضة إدارة المستشفى التي أحالت العامل إلى الجهات المختصة وتم تحرير محضر ضده .
من جانبه اكد متحدث ” صحة جدة ” عبد الرحمن الصحفي أن المديرية لن تتهاون في ردع المخطئ والحفاظ على حقوق المرضى ، لافتاً إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك بعد الإحالة للتحقيق .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 4237 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .